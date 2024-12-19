Россия позволяет американской прессе свободно работать, несмотря на обратную ситуацию в США – Путин

14:12, 19 декабря 2024, ПАИ

Россия позволяет американской прессе свободно работать в стране, несмотря на обратную ситуацию в США, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России – вы делаете это свободно», – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста из США.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».