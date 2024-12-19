Путин рассказал, разговоры с какими мировыми лидерами оказались для него полезны

15:36, 19 декабря 2024, ПАИ

Во время прямой линии 19 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал, разговоры с какими мировыми лидерами оказались для него полезны.

Глава государства, в частности, рассказал, что не часто, но регулярно встречался с канцлером Германии Гельмуттом Колем. «Он был крупным политиком и, что называется, выдающимся политическим деятельности современности. Он многое сделал для Германии, для своего народа. Наши с ним разговоры оказались для меня очень полезными, говорю это без преувеличения», – отметил Путин.

Он также упомянул экс-президента Франции Жака Ширака, которого назвал человеком энциклопеддических знаний. «Что ни спросишь, у него на всё есть ответ», – добавил Путин.

Вспомнил Путин и о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. «Все эти лидеры были личностями, с ними было интересно», – заключил президент.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».