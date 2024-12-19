Отборочный тур открытого конкурса исполнителей псковских сказок «Сказочка» прошёл в Пскове

18:49, 19 декабря 2024, ПАИ

В Доме детского творчества Пскова прошёл первый отборочный тур открытого конкурса исполнителей псковских сказок «Сказочка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Участники соревновались в искусстве рассказывания различных псковских сказок, например о Козе-Рогозе, об Ивашке и Лутоньке, про сообразительного Деда-Гадателя, про бычка-смоляного бочка и другие поучительные истории.

Победителями в первой возрастной категории стали братья – Даниил и Кирилл Лисовы, а во второй возрастной категории – Михаил Гаврилица и Дарья Удалова.