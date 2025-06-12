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Игорь Иванов – в День России: Псковичи вносят весомый вклад в развитие страны

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днём России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов – в День России: «Псковичи вносят весомый вклад в развитие страны”. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Россия – это не просто территория на карте, это наш общий дом, который строился веками труда, мужества и преданности поколений. И сегодня псковичи как истинные патриоты вносят свой весомый вклад в развитие страны. Наши труженики, представители профсоюзов, работники всех отраслей своим ежедневным трудом укрепляют экономику, социальную сферу, сохраняют традиции и ценности», – подчеркнул он.

Особые слова благодарности Игорь Иванов выразил героям в зоне специальной военной операции, которые защищают безопасность России и её граждан. Псковские профсоюзы и жители региона делают всё возможное, чтобы поддерживать защитников: помогают семьям, трудятся в тылу, отправляют гуманитарную помощь, добавил он.

Председатель облсовпрофа также пожелал жителям региона здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне. «Пусть наш Псковский край и вся Россия развиваются, крепнут и остаются оплотом справедливости, добра и единства!» – заключил Игорь Иванов.

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