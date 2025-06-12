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Александр Котов: Наша сила заключается в стойкости и патриотизме

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Для нас, жителей древней Псковской земли, как и для всех россиян, этот государственный праздник наполнен глубоким смыслом и гордостью за своё Отечество, – отметил Александр Котов. – Этот день связан со становлением России как независимого государства в её современном виде и символизирует суверенитет, величие и силу единого Российского государства. 12 июня 1990 года наша страна взяла курс на развитие, основанный на принципах федерализма и национальных ценностях, и мы уверенно идём по выбранному пути».

Александр Котов подчеркнул, что цель граждан России заключается в сохранении культурных и духовных традиций, в труде ради процветания России и в защите свободы и независимости государства.

«Убеждён, что каждый житель нашей бескрайней страны осознаёт свою личную ответственность за её судьбу: будущее России в наших руках. Наша сила заключается в стойкости и патриотизме. С праздником, с Днём России! Мира и процветания нашей любимой Родине!» – заключил Александр Котов.

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