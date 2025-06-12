Опасаться змей советует сегодня народный календарь

11:01, 12 июня 2025, ПАИ

Змеиный праздник наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. На Руси было поверье, что в этот день «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу». Убивать гадов, во множестве ползающих по лесам, было опасно: считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред, а спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь. В народе говорили: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы».

На Руси существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями и что они способны влиять друг на друга. Многие люди часто носили в ладанке кусочек марьина корня — ему приписывали свойство гнать змей. Также верили, что если рано утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, всё съедят и вскоре умрут. А вот ясень убить гада не мог — зато был способен лишить его силы и возможности кусаться. Таким же свойством наделяли изумруд, хотя, конечно, этот камень был доступен далеко не всем.

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определённым уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещёный».