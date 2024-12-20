Борис Елкин поздравил сотрудников органов госбезопасности: Пусть профессиональное чутьё никогда не подводит

10:09, 20 декабря 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале поздравил сотрудников органов безопасности РФ с профессиональным праздником.

«Стабильность, безопасность и международный авторитет нашей страны находятся в ваших руках, и это чрезвычайно важная миссия. Пусть ваше профессиональное чутьё никогда не подводит вас. Желаю вам крепкой силы духа, точных и своевременных решений, успешных операций и заслуженных наград», – обратился к сотрудникам органов Борис Елкин.

Он также пожелал им спокойствия и взаимопонимания дома.