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Общество

Выставка уникальных портретов открылась в Псковском музее-заповеднике

Выставка портретов из собрания Псковского музея-заповедника «Не говори с тоской: их нет; Но с благодарностию: были» открылась в обновлённом выставочном зале сегодня, 20 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Выставка портретов в музее-заповеднике
    Фото: Псковское агентство информации
  • Выставка портретов в музее-заповеднике
    Фото: Псковское агентство информации
  • Выставка портретов в музее-заповеднике
    Фото: Псковское агентство информации
  • Выставка портретов в музее-заповеднике
    Фото: Псковское агентство информации
  • Выставка портретов в музее-заповеднике
    Фото: Псковское агентство информации
  • Выставка портретов в музее-заповеднике
    Фото: Псковское агентство информации
  • Выставка портретов в музее-заповеднике
    Фото: Псковское агентство информации
  • Выставка портретов в музее-заповеднике
    Фото: Псковское агентство информации
  • Выставка портретов в музее-заповеднике
    Фото: Псковское агентство информации

В рамках проекта представлено более ста уникальных портретов, созданных в период XVIII–XX веков, не вошедших в основную экспозицию картинной галереи музея. По словам старшего научного сотрудника художественного отдела и куратора выставки Марии Проценко, многие из этих портретов публика ещё не видела, а выставить их помогли реставраторы музея, которые проделали большую работу.

«Для меня это выставка имеет абсолютно особенное значение. Дело в том, что эти портреты жили классической фондовой жизнью. Они лежали на стеллажах, они не были одеты в рамы. К сожалению, далеко не все из них изучены, но я абсолютно убеждена, что история любой цивилизации, история любой страны – это не просто даты, факты и события, это прежде всего люди. Это галерея портретов людей, прошедших по земле», – подчеркнула гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и отметила, что ей особенно дороги портреты детей.

Некоторые портреты будут показаны впервые после реставрации и подготовки. Предположительно выставка продлится до середины мая.

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