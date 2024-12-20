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Из-за отсутствия светового загрязнения Полистовский заповедник признан лучшим местом для наблюдения за звёздами

Из-за отсутствия светового загрязнения Полистовский заповедник можно считать лучшим в Псковской области местом для наблюдения за звёздами, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

21 декабря в 12:20 Солнце займет самую низкую точку относительно земного горизонта. В северном полушарии наступит самый короткий день и самая длинная ночь. Это явление называется зимним солнцестоянием. При ясной погоде, декабрьские ночи хорошо подходят для астрономических наблюдений.

Фото предоставлено Полистовским заповедником

Помешать может световое загрязнение ночного неба - избыточное или неправильно направленное искусственное освещение, которое нарушает естественную темноту ночного времени, создает яркое свечение в атмосфере. Это делает звезды и другие небесные объекты менее видимыми или вовсе невидимыми, особенно слабые и далекие объекты, такие как галактики и туманности. Существует мнение, что световое загрязнение влияет на окружающую среду и человека. Например, может нарушать биоритмы живых существ. В России эта проблема наиболее актуальная для крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

«В Пскове и Великих Луках эта проблема тоже есть. Поэтому для получения качественных снимков приходится выезжать за 30-50 км от города. Но и тогда город немного мешает своим заревом у горизонта. Засветку можно было бы существенно уменьшить, если бы стали использовать специальной формы фонари, которые светили бы только вниз, а не во все стороны. Плюс, уменьшить количество светящихся реклам и декоративных подсветок. Ну, как минимум, пересмотреть их конструкции, чтобы они тоже не светили вверх», - поделился мнением директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

Заповедники и национальные парки могут помочь и в сохранении естественной темноты ночного неба. Существует даже Международная ассоциация темного неба, которая разрабатывает стандарты освещения для мест, где темное небо стараются сохранить. В России пока нет официальных заповедников ночного неба, но есть подходящие территории - Алтайский край, Саянские горы, Байкал, территории Кавказа и Камчатки.

Карта светового загрязнения

На карте светового загрязнения Псковской области видно, что на территории Полистовского заповедника также отсутствует засветка. Некоторые туристы, останавливающиеся на ночь в гостевых домах в Цевло и Гоголево, рассказывали, что впервые невооруженным глазом увидели Млечный Путь прямо над своей головой.

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