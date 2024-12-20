Михаил Ведерников: «Ёлка желаний» – замечательная новогодняя традиция
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перед началом заседания Госсовета в Кремле по традиции принял участие в федеральной «Ёлке желаний». Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
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«Простор для фантазии большой, уже думаю, чем можно его порадовать. «Ёлка желаний» – замечательная новогодняя традиция. Давайте вместе делать чудеса и дарить праздник нашим детям», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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