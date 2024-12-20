Михаил Ведерников: «Ёлка желаний» – замечательная новогодняя традиция

19:05, 20 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перед началом заседания Госсовета в Кремле по традиции принял участие в федеральной «Ёлке желаний». Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Елизавета Комова мечтает о столе для рисования песком, Богдан Самоляк – о сапборде, а Владимир Некрасов пожелал получить подарок-сюрприз.

«Простор для фантазии большой, уже думаю, чем можно его порадовать. «Ёлка желаний» – замечательная новогодняя традиция. Давайте вместе делать чудеса и дарить праздник нашим детям», – подчеркнул Михаил Ведерников.