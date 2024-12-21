Первый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам пройдёт в Невеле

10:21, 21 декабря 2024, ПАИ

Открытые чемпионат и первенство Невеля, первый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам планируется провести в районе Алунтьевских гор 5 января. Об этом сообщается в сообществе лыжников Невеля в соцсети «Вконтакте».

В соревнованиях планируется участие лыжников в девяти возрастных группах. Состязания стартуют в 12:00. По программе состязаний лыжников ждут старты на 1, 1,5, 3, 5 и 9 километров, а также фитнес-забег, где смогут поучаствовать все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

Победителей и призеров в каждой возрастной группе наградят грамотами, медалями и призами. Каждый участник получит памятный сувенир.

Организаторы принимают предварительные заявки до 2 января.

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