Наставники технопарка «Кванториум Псков» стали победителями чемпионата педагогических компетенций

13:29, 21 декабря 2024, ПАИ

Наставники детского технопарка «Кванториум Псков» заняли первое место на чемпионате педагогических компетенций, который завершился в Москве, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

В чемпионате участвовали 340 педагогов из 80 городов и 46 регионов, которые представляли детские технопарки «Кванториум», центры «IT-куб» и «ДНК», центры «Точка роста» и иные организации, которые реализуют программы дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей. Мероприятие прошло на базе Государственного университета просвещения.

Педагоги псковского технопарка Александр Цветков, Виктория Зарецкая и Дарья Цветкова представили лучшее решение кейса для «Университета 2035». Команда разработала концепцию реалити-шоу с элементами соревнования молодёжных команд для демонстрации актуальности внедрения беспилотных авиационных систем.

Беспилотные летательные аппараты, по словам заказчика, пугают людей. Внедрение их в обычную жизнь происходит слишком медленно, и, кроме того, есть недостаток кадров. Задачей команд было предложить решение этой проблемы.

Участники хакатона разрабатывали образовательный продукт по запросам Государственного университета просвещения, РЖД, «АТОМа», «Авито», «Университета 2035» и Министерства образования Московской области.