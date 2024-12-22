Псковские полицейские провели со студентами лекцию-беседу о профилактике наркомании

09:32, 22 декабря 2024, ПАИ

В колледже Псковского государственного университета прошла антинаркотическая лекция-дискуссия для первокурсников. Провела её старший оперуполномоченный отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Алёна Лоташева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Выступление было направлено прежде всего на разъяснение негативных последствий употребления наркотиков и существующей ответственности за участие в их незаконном обороте. Слушателям подробно рассказали об ответственности, которую закон предусматривает за преступления и правонарушения в этой сфере.

В ходе разговора студенты узнали, как не соглашаться на предложения незнакомцев о «лёгком» заработке и не оказаться втянутыми в наркоторговлю, которая, как показывает практика, часто приводит на скамью подсудимых, отметили сотрудники ведомства.

Сотрудники полиции заметили, что подобные профилактические мероприятия очень важны для формирования у молодёжи стойкого неприятия употребления и распространения наркотиков, поскольку не все молодые люди до конца понимают серьёзность последствий таких противоправных действий.