Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Тело мужчины обнаружено на месте сгоревшего здания в Пскове

Пожар произошел в пристройке нежилого здания на улице Советской Армии в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Тело мужчины обнаружено на месте сгоревшего здания в Пскове. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате пожара пристройка размером 5х2 квадратных метра выгорела изнутри по всей площади.

По информации МЧС по Псковской области, на месте пожара обнаружен погибшим 57-летний мужчина.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 декабря 2024

Тело мужчины обнаружено на месте сгоревшего здания в Пскове
22 декабря 2024

Пожарные спасали квартиру в Идрице
21 декабря 2024

Один человек погиб и один госпитализирован после тройного ДТП в Невельском округе
21 декабря 2024

Автомобиль сбил пенсионерку в Пскове
21 декабря 2024

В Великих Луках мужчина пострадал в квартире при пожаре
21 декабря 2024

Автомобиль опрокинулся в кювет в Опочецком районе
21 декабря 2024

Псковский водитель сбежал с места ДТП
20 декабря 2024

Пятеро молодых людей пострадали при столкновении фуры и легковушки в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...