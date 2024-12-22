Тело мужчины обнаружено на месте сгоревшего здания в Пскове

12:55, 22 декабря 2024, ПАИ

Пожар произошел в пристройке нежилого здания на улице Советской Армии в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара пристройка размером 5х2 квадратных метра выгорела изнутри по всей площади.

По информации МЧС по Псковской области, на месте пожара обнаружен погибшим 57-летний мужчина.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.