Тело мужчины обнаружено на месте сгоревшего здания в Пскове
Пожар произошел в пристройке нежилого здания на улице Советской Армии в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пожара пристройка размером 5х2 квадратных метра выгорела изнутри по всей площади.
По информации МЧС по Псковской области, на месте пожара обнаружен погибшим 57-летний мужчина.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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