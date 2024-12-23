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Общество

Борис Елкин: Мы не хотим, чтобы барсики становились массовым продуктом на каждом углу

Барсики не станут массовым продуктом в Пскове. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин в «Интервью недели» на «Первом Псковском».

«За этот год у нас увеличилось количество барсиков, которые мы начали устанавливать в 2023 году. И это стало фишкой города в туристической привлекательности. У нас есть квест по барсикам, который можно пройти по QR-коду. Самое интересное, что и молодежь, и дети вовлечены в этот процесс. Я встречался со школьниками, которым это интересно. Они пишут по этому работы, и им это реально нравится», – отметил Борис Елкин.

Барсики пользуются особой популярностью у туристов. «Я неоднократно, гуляя в вечернее время, видел, как туристы, не побоюсь этого слова, прям подбегали к барсикам и фотографировали их. Они, чуть ли не отталкивая, говорили: «Дайте сфотографировать», а потом бегут дальше. Они хотят максимально увидеть город», – подчеркнул Борис Елкин.

Фото: ПАИ

В городе стараются взвешенно подойти к установке барсиков, обратил внимание он. «Мы не хотим, чтобы это переходило в такой массовый продукт, когда на каждом углу будет стоять барсик. Наша задача всё-таки состоит в том, чтобы создать туристический маршрут», – уточнил Борис Елкин.

Добавим, сейчас в Пскове 14 миниатюрных барсиков. Ранее были установлены барсик-журналист на улице Ленина, барсик Фима у здания арбитражного суда и барсик Юра у здания областного суда. Вскоре в Пскове может появиться и барсик-водопроводчик.

Также отмечалось, что в Пскове хотят создать аудиогид по барсикам.

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