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Общество

Эксперт дал советы по выбору безопасных новогодних украшений

Как выбрать безопасные новогодние украшения, рассказала эксперт одного из интернет-магазинов Ника Кобылкина. Об этом пишет Газета.ru.

Эксперт дал советы по выбору безопасных новогодних украшений. Фото: ПАИ

«Обращайте внимание на запах: пластмассовое украшение не должно резко пахнуть», - отметила она.

Кроме того, нужно внимательно изучить состав. Если там указан просто «пластик», то вероятнее всего, производитель пытается скрыть в составе украшения опасные вещества, пояснила эксперт.

Также следует внимательно осмотреть каждую игрушку: все детали и должны держаться крепко, а следов блесток или краски на руках оставаться не должно.

Гирлянды нужно проверять сразу в магазине, сказала Ника Кобылкина. Они не должны нагреваться или едко пахнуть. Кроме того, провод и вилка не должны быть хрупкими.

«Новогодние «дождики» и серпантин лучше покупать из бумаги - тогда даже при их проглатывании не будет серьезных проблем. Растяните «дождик» в стороны: качественный легко порвется», - добавила эксперт.

Также не стоит выбирать украшения, сделанные из природных материалов, так как они могут содержать грибковые инфекции или ядовитые вещества.

«При этом такие изделия могут соответствовать ГОСТам, если концентрация опасных веществ не превышает допустимую норму. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления отравляющих веществ в организме», - подытожила эксперт.

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