Ход реставрации в храме Вознесения Господня проконтролировал митрополит Матфей

08:24, 23 декабря 2024, ПАИ

Ход реставрационных работ в храме Вознесения Господня в деревне Бельское Устье Порховского района проинспектировал митрополит Псковский и Порховский Матфей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Владыку сопровождали благочинный Порховского округа иерей Виктор Шелухов и настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Александр Баранов.

Во время поездки митрополит Матфей ознакомился с ходом завершения реставрационных работ, которые продолжаются с перерывами уже более 15 лет, а также с благоустройством прилегающей территории.

Добавим, что церковь Вознесения Господня в Бельском Устье является самым большим вотчинным храмом XVIII века на Псковской земле и представляет собой уникальный образец петербургской архитектуры того времени, выполненный в стиле неоклассицизма с элементами раннего барокко.