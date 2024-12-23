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Ход реставрации в храме Вознесения Господня проконтролировал митрополит Матфей

Ход реставрационных работ в храме Вознесения Господня в деревне Бельское Устье Порховского района проинспектировал митрополит Псковский и Порховский Матфей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Ход реставрации в храме Вознесения Господня проконтролировал митрополит Матфей. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Владыку сопровождали благочинный Порховского округа иерей Виктор Шелухов и настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Александр Баранов.

Во время поездки митрополит Матфей ознакомился с ходом завершения реставрационных работ, которые продолжаются с перерывами уже более 15 лет, а также с благоустройством прилегающей территории.

Добавим, что церковь Вознесения Господня в Бельском Устье является самым большим вотчинным храмом XVIII века на Псковской земле и представляет собой уникальный образец петербургской архитектуры того времени, выполненный в стиле неоклассицизма с элементами раннего барокко.

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