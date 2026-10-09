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Общество

В Великих Луках строят вторую очередь сетей для догазификации

В Великих Луках стартовала вторая очередь строительства сетей газораспределения для догазификации домовладений. Общая протяжённость сетей – три километра, предусмотрен переход через железную дорогу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Фото: ПАИ

Работы охватят улицы Сельскую, Дальнюю, Короленко, Дальний проезд, переулки Короленко, Сельский и Совхозный. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые распределительные сети дадут возможность газифицировать 74 домовладения. На сегодняшний день заключён 61 договор.

«Для создания возможности газификации района ПМК города Великие Луки ранее специалистами «Газпром газораспределение Псков» построена и введена в эксплуатацию первая очередь строительства сетей газораспределения протяжённостью 2,7 километра также с переходом через железнодорожную дорогу в районе улицы Усмынской. В настоящее время 26 домовладений уже подключены к новым сетям», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

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