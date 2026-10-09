В Пскове продолжаются осенние прогулки на теплоходе «Иния»

16:10, 09 октября 2026, ПАИ

В Пскове продолжаются прогулки на теплоходе «Иния». Осенние рейсы позволяют увидеть город с воды, а на борту пассажирам обещают тепло и комфорт в любую погоду. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Регулярные часовые прогулки проводят со вторника по воскресенье. По субботам теплоход отправляется в путешествие к «Псковскому морю».

Теплоход продолжает работу независимо от погоды. Расписание здесь.