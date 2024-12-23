О новогодних мошеннических уловках расскажут на «Серебряном дожде»
Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 23 декабря в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.
Как мошенники используют новогодние украшения для своих уловок? Каким образом они используют праздничные поздравления детей? Почему бронировать отель в новогодние праздники опасно? И как злоумышленники наживаются на проблемах страны?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 23 декабря в 12:30. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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