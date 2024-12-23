Зарплаты муниципальных служащих вырастут в Псковской области в следующем году

11:14, 23 декабря 2024, ПАИ

Зарплаты муниципальных служащих вырастут в Псковской области в следующем году, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на стратегической сессии «Местное самоуправление в системе публичной власти», которая проходит в Пскове сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«С прошлого года реализуется муниципальная реформа, 14 округов уже созданы, остальные в процессе. Скорость, качество подготовки документов, выход на торги, контроль строительства, отработка обращений – мало-помалу эти показатели в округах растут. Проще решаются вопросы привлечения кадров, быстрее находятся средства на принципиально важные проекты», – отметил губернатор.

В частности, на следующий год в регионе дополнительно заложили более 80 миллионов рублей, что позволит поднять зарплату муниципальных служащих в округах от 18 до 37 процентов, отметил глава региона. «Это существенно. В натуральных цифрах – порядка 46-47 тысяч рублей в зависимости от размера округа», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Новый инструмент следующего года – земские муниципальные служащие, напомнил губернатор. «Главы не раз поднимали вопрос о том, что не хватает кадров. На сегодняшний день потребность – 124 человека», – заключил он.

Ранее в преддверии принятия бюджета на 2025 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель и депутаты Псковского областного Собрания обсудили итоговый вариант регионального проекта «Земский муниципальный служащий».