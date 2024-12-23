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Экономика

Екатерина Ершова анонсировала проведение последнего в этому году инвестсовета

Директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова анонсировала последнее в этом году заседание инвестиционного совета под председательством губернатора Михаила Ведерникова, Об этом она сообщила в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 декабря.

Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

«Мы чётко видим перспективу на следующий год», – сказала гостья студии. До конца 2024 года осталось немного, однако до его окончания состоится ещё один инвестсовет, на котором будут рассмотрены проекты на 2025 год. «По проектам мы уже сейчас работаем. Самые перспективные из них выйдут уже в марте будущего года», – отметила она.

Екатерина Ершова обратилась к инвесторам «Мы готовы к диалогу о планах не только на 2025 год, но и на следующие будущие года».

Напомним, что в 2024 году Фонд инвестиционного развития взял на сопровождение 27 новых проектов на сумму 37 миллиардов рублей, что существенно превысило показатели 2021–2023 годов – тогда общая сумма за три года составила всего 20 миллиардов рублей. Об этом в ходе бюджетного послания рассказал губернатор Михаил Ведерников.

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