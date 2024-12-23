Более 800 тысяч рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

14:25, 23 декабря 2024, ПАИ

Более 800 тысяч рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Псковского района звонили незнакомцы и представлялись банковскими служащими и сотрудниками других организаций. Они предложили свои услуги якобы под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные счета». Предлагалось также решить вопрос с получением дополнительного заработка в интернете. В итоге злоумышленники обманули граждан и завладели их сбережениями.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.