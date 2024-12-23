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Экономика

«Мы разговариваем со всем бизнесом – от малого до великого»: как Псковской области удаётся выигрывать в инвестиционной конкурентной борьбе

Как Псковской области удаётся выигрывать в привлечении крупной доли бизнеса, рассказала генеральный директор Фонда инвестиционного развития региона Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

В Псковской области ещё до начала 2024 года были созданы благоприятные условия для инвесторов, которые позволили снизить планку объёмов финансирования проектов. «В нашем регионе статус инвестора приобретает любой проект, объём инвестиций по которому начинается от 50 миллионов рублей сроком на пять лет, когда в других регионах этот порог составляет более 100 миллионов рублей», – сообщила гостья эфира.

«В нашей работе мы крайне гибкие. Например, по проектам у нас есть две формы сопровождения – это инвестиционные соглашения и договора на сопровождение», – отметила Екатерина Ершова. Она объяснила, что обе формы позволяют включить бизнес в реестр инвестиционных проектов регионального значения. Первая из них имеет дополнительные меры поддержки на предоставление земельного участка. Вторая немного ниже по статусу, однако в ней нет каких-либо ограничений, а обратиться по такой форме может как малый, так и средний бизнес.

Ещё одно из отличий, которое позволяет Псковской области выигрывать в конкурентной борьбе с такими субъектами, как Калиниградская область, Санкт-Петербург или Великий Новгород, – это консультация инвестора. «В других регионах наши коллеги начинают общаться с инвестором только после полностью сформированной заявки. Мы работаем иначе: сначала диалог, потом документы», – поделилась генеральный директор Фонда инвестиционного развития.

«Мы разговариваем со всем бизнесом – от малого до великого, с пониманием того, где и какие инструменты у нас есть и чем мы можем быть полезны», – заключила Екатерина Ершова.

Напомним, что при сопровождении фонда на берегу Лесицкого озера в Печорском округе построили четыре новых отапливаемых домика с двумя купелями и три домика для глэмпинга. Полностью загородный парк будет готов к 2027 году.

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