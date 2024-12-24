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Общество

Сергей Еременко стал новым начальником полиции Псковской области

Полковник Сергей Еременко назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Псковской области – начальника полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Еременко. Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Сергей Еременко родился в Пскове 5 ноября 1978 года. В 1999 году окончил Калининградский юридический институт МВД России. Служебную деятельность в органах внутренних дел начал с должности следователя отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против личности Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления при УВД по Псковской области.

С 2007 по 2013 год занимал должность заместителя начальника Следственного управления – начальника Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) Следственного управления УМВД России по Псковской области. С 2013 по 2020 год был начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области.

В 2020 году Сергей Еременко назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области.

Награжден ведомственными наградами – медалями МВД России – «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» трех степеней, нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД».

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