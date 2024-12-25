Больше двух тысяч псковичей в добровольческом отряде «Дружина» помогают укреплять безопасность

12:30, 25 декабря 2024, ПАИ

Больше двух тысяч человек вступили в добровольческий отряд «Дружина» в Псковской области. Об этом в интервью телеканалу «Первый Псковский» сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Много инструментов, которые мы задумывали для укрепления безопасности, уже дают результат. Это и центр «Воин», и наша «Дружина», в которой состоит уже больше 2000 человек. Год еще не завершился, а наши дружинники провели почти 700 различных мероприятий: помогали сотрудникам полиции, патрулировали улицы и объекты, работали вместе с пограничной службой и многое, многое другое», – перечислил губернатор.

Михаил Ведерников сообщил также, что комплексной системе безопасности региона «уделяется много времени». «Я не могу детализировать по понятным причинам, но очень многое было сделано в последнее время и для защиты от БПЛА, и для пресечения других попыток дестабилизировать ситуацию», – подчеркнул глава региона.

Напомним, псковский филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» открылся в мае 2023 года. Он стал первым региональным отделением, которое приступило к работе на Северо-Западе. Учреждения сформированы по поручению президента РФ Владимира Путина.

Отряд «Дружина» в Псковской области создан по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова. Добровольцы оказывают помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. «Дружина» неоднократно оказывала помощь жителям региона в сложных ситуациях, предотвращая правонарушения и задерживая преступников.



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