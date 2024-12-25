Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Больше двух тысяч псковичей в добровольческом отряде «Дружина» помогают укреплять безопасность

Больше двух тысяч человек вступили в добровольческий отряд «Дружина» в Псковской области. Об этом в интервью телеканалу «Первый Псковский» сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

«Много инструментов, которые мы задумывали для укрепления безопасности, уже дают результат. Это и центр «Воин», и наша «Дружина», в которой состоит уже больше 2000 человек. Год еще не завершился, а наши дружинники провели почти 700 различных мероприятий: помогали сотрудникам полиции, патрулировали улицы и объекты, работали вместе с пограничной службой и многое, многое другое», – перечислил губернатор.

Михаил Ведерников сообщил также, что комплексной системе безопасности региона «уделяется много времени». «Я не могу детализировать по понятным причинам, но очень многое было сделано в последнее время и для защиты от БПЛА, и для пресечения других попыток дестабилизировать ситуацию», – подчеркнул глава региона.

Напомним, псковский филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» открылся в мае 2023 года. Он стал первым региональным отделением, которое приступило к работе на Северо-Западе. Учреждения сформированы по поручению президента РФ Владимира Путина.

Отряд «Дружина» в Псковской области создан по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова. Добровольцы оказывают помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. «Дружина» неоднократно оказывала помощь жителям региона в сложных ситуациях, предотвращая правонарушения и задерживая преступников.

Большое интервью об итогах года с губернатором Михаилом Ведерниковым смотрите сегодня, 25 декабря, на телеканале «Первый Псковский» после вечернего выпуска новостей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 декабря 2024

Что привлекает иностранцев в Псковскую область, рассказал Михаил Ведерников
25 декабря 2024

Михаил Ведерников назвал инвестора, который может вложить в экономику Псковской области более 200 миллиардов рублей
25 декабря 2024

История успеха: пскович развивает хлебопекарное производство
25 декабря 2024

Главный архитектор Псковской области станет гостем программы «Среда обитания»
25 декабря 2024

«Альфа-банк» разработал программу обучения цифровой и финансовой грамотности для школьников
25 декабря 2024

Михаил Ведерников объяснил отсутствие открытой информации о бомбоубежищах в Псковской области
25 декабря 2024

Псковичи смогут пройти диспансеризацию в выходные
25 декабря 2024

Больше двух тысяч псковичей в добровольческом отряде «Дружина» помогают укреплять безопасность

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...