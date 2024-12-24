Прокурор из Псковской области возглавила Ярославскую транспортную прокуратуру

14:49, 24 декабря 2024, ПАИ

Ярославскую транспортную прокуратуру возглавила советник юстиции Анна Смалькова, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Анна Смалькова начала службу в прокуратуре Псковской области в 2006 году с должности специалиста первой категории. В 2007 году она перешла в структуру Северо-Западной транспортной прокуратуры, где работала заместителем великолукского, а затем санкт-петербургского транспортных прокуроров, прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и таможни. Последние 11 лет Анна Смалькова работала заместителем ленинград-финляндского транспортного прокурора.