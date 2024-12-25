Дни Псковской области вновь пройдут в Витебске в 2025 году

16:17, 25 декабря 2024, ПАИ

Дни Псковской области пройдут в Витебске в 2025 году, анонсировал в интервью телеканалу «Первый Псковский» губернатор региона Михаил Ведерников.

«Мы готовимся и думаем, чем наших белорусских друзей порадовать и удивить. Мы еще с двумя исполкомами подписали соглашение о сотрудничестве. В 2025 года подпишем с ещё одним», - уточнил губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне состоятся совместные российско-белорусские мероприятия. «Я не раз говорил, что белорусы очень внимательно и трепетно относятся к этой теме», - добавил губернатор.

Глава региона также упомянул активное сотрудничество между ПсковГУ и вузами Белоруссии. «Целый ряд проектов, в том числе федеральных, наш вуз реализует, как головной», - заключил Михаил Ведерников.

Речь в том числе о «Летнем институте» на базе ПсковГУ и «Зимней инженерной школе», впервые проводившейся в Минской области.

Ранее сообщалось, что Псковская область и Белоруссия утвердили план сотрудничества на 2024–2026 годы.