Псковская область и Белоруссия утвердили план сотрудничества на 2024–2026 годы

20:17, 28 июля 2023, ПАИ

В рамках Дней Псковской области в Витебске состоялось девятое заседание рабочей группы по сотрудничеству между Псковской областью Российской Федерации и Белоруссией. Мероприятие прошло на площадке Витебского областного исполнительного комитета под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Петришенко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Заместитель премьер-министра Белоруссии поблагодарил правительство Псковской области за то, что «на Витебскую землю высадился мощный десант», готовый к продуктивной работе. Он отметил, что отношения с Псковской областью задают высокую планку взаимодействия, а дружба Псковщины и Витебской области — хороший пример сотрудничества с заделом на будущее. «Уверен, что это заседание рабочей группы позволит нарастить динамику развития двусторонних отношений. Особенно в условиях санкций важно проводить импортозамещение, создание совместных производств», — сказал Игорь Петришенко.

Михаил Ведерников назвал Белоруссию одним из ключевых внешнеторговых партнеров Псковской области. Доля товарооборота Псковщины с Белоруссией за первый квартал 2023 года выросла и составила 20,4% или более трёх миллиардов рублей. «Такая динамика говорит о том, что наши решения работают, мы движемся в правильном направлении», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что в рамках ранее достигнутых договоренностей Пскову удалось запустить автобусный маршрут в Витебск и авиарейс в Минск. Что касается последнего, подчеркнул он, необходимо объединить усилия, чтобы авиамаршрут стал регулярным.

«В Белоруссии очень трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Круглогодично школьники Псковской области могли бы посещать Минск, Витебск. В Пскове белорусским ребятам есть, что показать», — заметил губернатор.

Михаил Ведерников также обратил внимание на тесное взаимодействие в части реализации нацпроектов и государственных программ. Например, витебское предприятие разрабатывает проектно-сметную документацию для строительства очистных сооружений в Острове-3, где реализуется проект по модернизации коммунальной инфраструктуры на сумму 600 миллионов рублей.

В двухсторонних отношениях важную роль играют культура, патриотические мероприятия и молодежная политика. «В этой части наше сотрудничество вышло на беспрецедентный уровень. Сейчас практически каждое наше крупное молодежное мероприятие проходит с участием белорусских делегаций», — подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в проекте ПсковГУ «Летний университет» приняли участие порядка 700 белорусских студентов, а представители Союзного государства стали участниками федеральных форумов «Мы помним» и «Территория смыслов».

Укрепление исторической связи народов проходит благодаря форматам, которые находят отклик у людей. Площадка 64-го «Кургана Дружбы» стала местом притяжения молодежи. Проект «Без срока давности» плотно входит в образовательное пространство школ и вузов, по этой теме активно взаимодействуют архивы двух государств. «Уверен, что потенциал нашего сотрудничества не исчерпан. Общими усилиями мы должны сделать все, чтобы реализовать его на благо людей, живущих по обе стороны границы», — подытожил Михаил Ведерников.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин в свою очередь подчеркнул, что принимает в Витебске не официальную делегацию Псковской области, а «родных». «Мы достаточно активно общаемся на всех уровнях и продолжаем прирастать. У нас много идей, как сделать наше общение более тесным. Добро пожаловать в Витебскую область! Уверен, что вы чувствуете себя здесь как дома», — сказал Александр Субботин.

Участники заседания обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и его перспективных направлений, обратили внимание на развитие взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, образовании, транспортной сфере.

Отдельно стороны обратились к теме межрегионального взаимодействия в части реализации проектов приграничного сотрудничества.

По итогам заседания рабочей группы Михаил Ведерников и Игорь Петришенко подписали план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации соглашения между правительством Белоруссии и администрации Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 29 июня 2017 года. Также Псков и Витебск закрепили побратимские связи. Соответствующий документ подписали глава Пскова Борис Елкин и председатель Витебского горисполкома Николай Орлов.