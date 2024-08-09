Реализация проекта «Летний институт» продолжается в ПсковГУ

19:20, 09 августа 2024, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета продолжается реализация проекта «Летний институт», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Занятие по модулю «Коммуникационные основы межнационального общения. Роль русского языка в мире» провела профессор Людмила Капитанова. Преподаватель выбрала тему «Ценностные скрепы как основание уникального единства самобытных культур: литература, журналистика (Россия, Кыргызстан, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Таджикистан)». Людмила Капитанова познакомила участников проекта с феноменом «литература народов СССР», осветила его динамику в национальных литературах современного многополярного мира и обсудила с молодыми учеными проблему актуальности творческих контактов между литературами «большого мира».

Занятие по модулю «Лингвокультурологическая характеристика русского языка как языка межнационального общения» прошло в необычном формате. Профессор Аида Разумовская провела образовательную экскурсию по культурно-историческим местам Пскова, рассказала о городском тексте, его специфике и развитии в творчестве поэтов и писателей разных эпох.

День продолжился обзорной экскурсией по Поганкиным палатам Псковского музея-заповедника. Участники осмотрели богатые коллекции, содержащие многие ценные археологические и этнографические находки ученых, редкие древние книги и рукописи, предметы искусства.

В завершение состоялось традиционное мероприятие проекта – Вечер гостеприимства, которое прошло в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье». Встреча стала вечером живого общения, обмена впечатлениями, знакомства с творческими проектами и укрепления дружеских связей, возникших между участниками «Летнего института».

Напомним, проект инициирован Министерством науки и высшего образования РФ. По итогам конкурсного отбора участниками по направлению «Русский язык как язык межнационального общения» на площадке ПсковГУ стали 25 молодых преподавателей и научных сотрудников вузов и исследовательских институтов из стран ближнего и дальнего зарубежья.