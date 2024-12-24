Некоторых россиян предостерегли от мандаринов
Употреблять мандарины с осторожностью, чтобы избежать потенциального вреда для здоровья, рекомендует главный внештатный диетолог Минздрава Башкирии Рушания Ялалова, пишет издание «Говорит Уфа».
Мандарины могут представлять опасность для некоторых групп людей, отметила специалист. В частности, рекомендуется ограничить их потребление или полностью исключить из рациона людям, предрасположенным к аллергии, так как цитрусовые могут вызывать сильные реакции, тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как мандарины могут усугубить их состояние, а также беременным, которым важно контролировать количество потребляемых фруктов.
Мандарины не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Оптимальное время для их употребления – днём или вечером, чтобы предотвратить дискомфорт и способствовать лучшему усвоению, подчеркнула Рушания Ялалова.
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