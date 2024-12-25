Итоги года подведёт губернатор Михаил Ведерников в большом интервью «Первому Псковскому»

09:46, 25 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подведёт итоги уходящего 2024 года в большом интервью телеканалу «Первый Псковский».

Глава региона расскажет о деталях инвестпроекта на 200 млрд рублей, сообщит подробности проекта «Рождество начинается здесь». Кроме того, Михаил Ведерников расскажет о новых подходах региона к поддержке и вовлечению участников СВО в структуры власти.

Также в интервью ответы на вопросы: где в Пскове будут летать ангелы? Почему Псковская область так привлекает иностранцев? Какое поручение дал президент? Как ежегодно сэкономить 1,5 млрд рублей? Кого и чему будет учить академия при правительстве области? Какой должна быть семья?

Об этом – в новостях на сайте Псковского агентства информации и в большом интервью губернатора Михаила Ведерникова в эфире телеканала «Первый Псковский» в среду, 25 декабря, после вечернего выпуска новостей.