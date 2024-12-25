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Общество

До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пыталовского округа за нападение с бутылкой на своего знакомого

В Пыталовском муниципальном округе прокурор признал законным решение о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью человека с применением стеклянной бутылки как оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-служба районной прокуратуры.

Установлено, что гражданка, находясь по месту своего жительства, нанесла знакомому удар сзади в районе шейного отдела позвоночника. Она причинила потерпевшему телесное повреждение, которое, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, классифицируется как лёгкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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