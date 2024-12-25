«Поколение звёзд. Молодые исполнители – регионам России»: всероссийский проект звучит на сцене Псковской областной филармонии
На сцене БКЗ Псковской областной филармонии проходит концерт в рамках всероссийского проекта «Поколение звёзд. Молодые исполнители – регионам России» сегодня, 25 декабря. Об этом ПАИ сообщил в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На сцене выступают заслуженный артист России Борис Андрианов вместе с лауреатами международных конкурсов, альтистом Анатолием Андриановым и скрипачом Даниилом Коганом в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.
Со сцены звучат шедевры мировой классики – от вариаций на тему рококо Петра Чайковского до адажио «Ностальгия» Энри Лолашвили, музыка Феликса Мендельсона и Карла Марии фон Вебера.
Ранее сообщалось, что треки из «Гарри Поттера» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра прозвучали на сцене БКЗ Псковской филармонии.
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