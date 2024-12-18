Треки из «Гарри Поттера» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра прозвучали на сцене БКЗ Псковской филармонии
В рамках цикла мероприятий «Классика саундтрека» Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Алексея Репникова исполнил известные мелодии к фильмам про Гарри Поттера. Концерт прошёл на сцене БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 18 декабря, сообщается в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«На концерте «Гарри Поттер» каждое исполнение культовых мелодий вызывало искренние аплодисменты зрителей. Финальная тема особенно тронула зал: волшебная музыка заставила всех ощутить магию любимой истории», – отметили в ТКД Псковской области.
Напомним, концерт памяти музыканта, дирижёра, джазмена и педагога Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» пройдёт в Псковской областной филармонии завтра, 19 декабря.
Треки из «Гарри Поттера» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра прозвучали на сцене БКЗ Псковской филармонии
Третье место занял проект ПсковГУ во всероссийском конкурсе практик инклюзивного высшего образования