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Треки из «Гарри Поттера» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра прозвучали на сцене БКЗ Псковской филармонии

В рамках цикла мероприятий «Классика саундтрека» Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Алексея Репникова исполнил известные мелодии к фильмам про Гарри Поттера. Концерт прошёл на сцене БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 18 декабря, сообщается в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На концерте «Гарри Поттер» каждое исполнение культовых мелодий вызывало искренние аплодисменты зрителей. Финальная тема особенно тронула зал: волшебная музыка заставила всех ощутить магию любимой истории», – отметили в ТКД Псковской области.

Напомним, концерт памяти музыканта, дирижёра, джазмена и педагога Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» пройдёт в Псковской областной филармонии завтра, 19 декабря.

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