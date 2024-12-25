22-летняя псковичка украла из магазина детские товары
22-летняя псковичка украла из магазина детские товары. Росгвардейцы задержали девушку, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
25 декабря около 16:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая пронесла через кассовый узел детские товары.
По факту хищения проводится проверка.
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