22-летняя псковичка украла из магазина детские товары

09:46, 26 декабря 2024, ПАИ

22-летняя псковичка украла из магазина детские товары. Росгвардейцы задержали девушку, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

25 декабря около 16:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая пронесла через кассовый узел детские товары.

По факту хищения проводится проверка.