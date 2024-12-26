Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какое оборудование закупают в школы Псковской области, рассказал Андрей Ермаков

Какое оборудование закупают в образовательные учреждения Псковской области, рассказал председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

Андрей Ермаков. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Когда мы говорим про капитальные ремонты, мы не забываем, что мебель – это та основа, которая должна быть обновлена. Если речь идёт не о создании кванториумов, мы призываем директоров школ прежде всего обращать внимание на мебель, на оборудование для пищеблоков, что тоже очень важно», – отметил Андрей Ермаков.

Фото: ПАИ

В частности, в школы закупают спортивное оборудование, оснащение для душевых кабин или спортзалов, мультимедийное оборудование.

«Особое внимание уделяется системе видеонаблюдения, а также системе передачи тревожного сигнала на пост охраны. Конечно же также противопожарная сигнализация, автоматическая пожарная сигнализация и все соответствующие блоки по этой теме – это обязательно во всех школах», – заверил Андрей Ермаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 декабря 2024

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проведут в Пскове
26 декабря 2024

Стал известен график работы Псковского перинатального центра в новогодние праздники
26 декабря 2024

38 стобалльников выпустилось из школ Псковской области в этом году
26 декабря 2024

Начались работы для газификации нового Вечного огня в Псковской области
26 декабря 2024

Около 130 молодых специалистов начали работать в псковских школах в этом году
26 декабря 2024

Анна Фадеева победила в акции «Губернаторский дневник» с третьего раза
26 декабря 2024

Какое оборудование закупают в школы Псковской области, рассказал Андрей Ермаков
26 декабря 2024

Девять школ отремонтировали в Псковской области в этом году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...