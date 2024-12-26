Какое оборудование закупают в школы Псковской области, рассказал Андрей Ермаков

13:29, 26 декабря 2024, ПАИ

Какое оборудование закупают в образовательные учреждения Псковской области, рассказал председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

«Когда мы говорим про капитальные ремонты, мы не забываем, что мебель – это та основа, которая должна быть обновлена. Если речь идёт не о создании кванториумов, мы призываем директоров школ прежде всего обращать внимание на мебель, на оборудование для пищеблоков, что тоже очень важно», – отметил Андрей Ермаков.

В частности, в школы закупают спортивное оборудование, оснащение для душевых кабин или спортзалов, мультимедийное оборудование.

«Особое внимание уделяется системе видеонаблюдения, а также системе передачи тревожного сигнала на пост охраны. Конечно же также противопожарная сигнализация, автоматическая пожарная сигнализация и все соответствующие блоки по этой теме – это обязательно во всех школах», – заверил Андрей Ермаков.