Как не позволить страху управлять жизнью, обсудят в псковской библиотеке на открытой встрече с психологом

23:36, 08 ноября 2026, ПАИ

В библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 11 ноября состоится открытая практическая встреча «Страх – не враг: как перестать воевать со страхом и проживать свою жизнь ценностно». Начало запланировано на 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Встречу проведёт психолог, специалист по работе с психологической травмой Олеся Лазаренко. Она объяснит, почему попытки побороть страх часто оказываются бесполезными и как продолжать действовать, даже когда страшно.

Участники также узнают, как перестать быть заложниками собственных переживаний, перейти от постоянного преодоления трудностей к полноценной жизни и понять, почему страх нередко связан с тем, что человеку особенно дорого.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Для посещения необходима предварительная запись по телефону (8 8112) 33-11-23.