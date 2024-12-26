Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стал известен график работы Псковского перинатального центра в новогодние праздники

График работы в новогодние праздники опубликовал Псковский клинический перинатальный центр.

Фото: ПАИ

Акушерско-гинекологическую помощь можно будет получить:

  • 29 декабря и 8 января с 9:00 до 14:00 по предварительной записи у дежурного врача акушера-гинеколога женской консультации (улица Индустриальная, 8);
  • 30–31 декабря, а также 2–6 января с 9:00 до 14:00 по предварительной записи у дежурного врача акушера-гинеколога женской консультации (улица Кузбасской Дивизии, 22);
  • 1 и 7 января с 9:00 до 14:00 – у дежурного врача акушера-гинеколога (улица Кузбасской Дивизии, 22а – основной корпус Перинатального центра).

Врачи, принимающие в стационаре, не ведут приём в праздничные дни – запись к ним доступна с 9 января.

30–31 декабря, а также 2, 3, 4, 6, 8 января с 11:00 до 14:00 платный кабинет УЗИ работает строго по предварительной записи (улица Кузбасской Дивизии, 22а – основной корпус Перинатального центра).

Кроме того, приёмный покой и клинико-диагностическая лаборатория Перинатального центра работают круглосуточно и без выходных.

Дополнительную информацию можно уточнить в справочной по телефону (8 8112) 67-29-78.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 декабря 2024

Специальные места для запусков фейерверков определили в Великих Луках
26 декабря 2024

Место для запуска салютов определили в Локне
26 декабря 2024

Главный судебный пристав Псковской области исполнил новогоднее желание восьмилетнего мальчика
26 декабря 2024

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проведут в Пскове
26 декабря 2024

Стал известен график работы Псковского перинатального центра в новогодние праздники
26 декабря 2024

38 стобалльников выпустилось из школ Псковской области в этом году
26 декабря 2024

Начались работы для газификации нового Вечного огня в Псковской области
26 декабря 2024

Около 130 молодых специалистов начали работать в псковских школах в этом году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...