Стал известен график работы Псковского перинатального центра в новогодние праздники

14:29, 26 декабря 2024, ПАИ

График работы в новогодние праздники опубликовал Псковский клинический перинатальный центр.

Акушерско-гинекологическую помощь можно будет получить:

29 декабря и 8 января с 9:00 до 14:00 по предварительной записи у дежурного врача акушера-гинеколога женской консультации (улица Индустриальная, 8);

30–31 декабря, а также 2–6 января с 9:00 до 14:00 по предварительной записи у дежурного врача акушера-гинеколога женской консультации (улица Кузбасской Дивизии, 22);

1 и 7 января с 9:00 до 14:00 – у дежурного врача акушера-гинеколога (улица Кузбасской Дивизии, 22а – основной корпус Перинатального центра).

Врачи, принимающие в стационаре, не ведут приём в праздничные дни – запись к ним доступна с 9 января.

30–31 декабря, а также 2, 3, 4, 6, 8 января с 11:00 до 14:00 платный кабинет УЗИ работает строго по предварительной записи (улица Кузбасской Дивизии, 22а – основной корпус Перинатального центра).

Кроме того, приёмный покой и клинико-диагностическая лаборатория Перинатального центра работают круглосуточно и без выходных.

Дополнительную информацию можно уточнить в справочной по телефону (8 8112) 67-29-78.