Выставка кукольных скульптур открылась в Пскове

15:10, 26 декабря 2024, ПАИ

Выставка авторских кукол и ёлочных игрушек художницы Марины Бугаевой под названием «В ожидании праздника» открылась в центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной, сообщили ПАИ в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

Искусствовед Наталья Салтан, выступая перед собравшимися, отметила, что куклы Марины Бугаевой обладают уникальным керамизмом. Это связано с тем, что по образованию Марина Бугаева является художником-керамистом: она окончила отделение художественной керамики Абрамцевского художественно-промышленного училища имени Васнецова и много лет работала на псковском заводе «Гончар».

В творениях Марины Бугаевой всегда присутствует чёткое чувство формы, подчеркнул художник Павел Егупец. «Я бы не называл её работы куклами. Я бы называл это скульптурами», – заметил он.

Марина Бугаева поделилась, что её увлечение куклами началось с фотографий работ известной российской художницы-кукольницы Татьяны Языковой, опубликованных в журнале «Огонёк». Она осознала, что кукла может быть не просто игрушкой, и решила попробовать себя в этом искусстве.

По её словам, когда в куклы вкладываешь частичку своей души, они действительно оживают. Например, кукольный Минька, созданный для одной из выставок, затем стал прообразом её внука Миши. Посетители открытия выставки могли сами оценить их сходство.