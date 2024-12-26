Невменяемый пскович принёс в жертву таксу, забив её отвёрткой

16:11, 26 декабря 2024, ПАИ

Житель Пскова совершил жертвоприношение, убив свою собаку. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Летом мужчина, находясь у себя дома, решил совершить жертвоприношение, используя свою собаку. Он связал верёвкой пасть таксы, обмотал её лапы и хвост, положил пса в ванну и дважды ударил его отвёрткой в жизненноважные органы. От полученных травм такса погибла.

Проведённая экспертиза установила, что мужчина невменяем, у него заболевание психики и он представляет опасность для себя и окружающих лиц.

Прокуратура города направила в суд для рассмотрения уголовное дело о применении в отношении псковича мер в виде принудительного лечения в медицинской организации.