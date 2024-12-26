Порядка 40 тонн гуманитарного груза отправят военнослужащим волонтёры из Псковской области

16:33, 26 декабря 2024, ПАИ

Порядка 40 тонн гуманитарного груза отправят волонтерские организации «Альт» и «Надежный тыл» для военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, отдающих свой воинский долг в зоне СВО. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









К сбору присоединились неравнодушные жители региона, организации и индивидуальные предприниматели.

«В этот раз собрали груз меньше чем за месяц. Ну, видимо, к Новому году всё-таки наши патриотичные сограждане решили, что надо ребятам помочь побыстрее в этот раз», – отметила председатель Псковской региональной общественной организации «Надёжный тыл» Екатерина Васильева.

Председатель Псковской региональной общественной организации «Альт» Алёна Ключерова подчеркнула, что в этот раз военнослужащим отправляют лес, доски, брёвна, инструменты, продукты и средства личной гигиены. «Кроме того, ещё отправляем тёплые вещи, новогодние подарки, мандарины к Новому году и личные посылки для ребят», – сказала она.

Волонтеры напоминают, что помощь бойцам необходима всегда. По-прежнему требуются генераторы и бензопилы, окопные свечи и маскировочные сети. Помочь военнослужащим можно в организации «Надёжный тыл» на Советской, 54, и «Альт» на Михайловской, 1.