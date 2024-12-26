В Пскове прошла акция «В Новый год – без долгов!»

19:45, 26 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники органов принудительного исполнения совместно с сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проведели информационная акция «В Новый год - без долгов!» на территории железнодорожного вокзала Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В ходе акции граждан проинформировали о возможности получения достоверных сведений о наличии задолженностей путем использования официального сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.

Во время проведения информационной акции, особое внимание уделено разъяснению о безопасных способах перевода денежных средств в счет оплаты задолженности по исполнительным производствам.

Кроме того, псковичам разъяснили способы обращения в службу судебных приставов, порядок предварительной записи на личный прием, нововведения, которые позволят сторонам исполнительного производства направлять в службу заявления, ходатайства, объяснения и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.

Всем участникам акции сотрудники ведомства раздавали информационные памятки о правилах использования электронных сервисов ФССП России.