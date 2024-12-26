Ведомственные награды Минобрнауки России и ПсковГУ вручили преподавателям и сотрудникам вуза

20:43, 26 декабря 2024, ПАИ

Торжественное вручение ведомственных наград и поощрений Министерства науки и высшего образования РФ, а также ПсковГУ на заключительном заседании учёного совета в 2024 году состоялось сегодня, 26 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Нагрудным знаком «Ветеран» Министерства науки и высшего образования РФ за заслуги в труде и продолжительную работу в сфере высшего образования награждены профессор кафедры государственно-правовых дисциплин и теории права Института права, экономики и управления Сергей Васильев, доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования Института образования и социальных наук Светлана Калинина, директор филиала ПсковГУ в городе Великие Луки Сергей Катченков, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного факультета русской филологии и иностранных языков Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Светлана Лукьянова, доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Института права, экономики и управления Елена Наумова.

Нагрудного знака «Почётный наставник» за значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд удостоена доцент кафедры европейских языков и культур факультета русской филологии и иностранных языков Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Оксана Богемова.

Почётные грамоты Министерства науки и высшего образования РФ за значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд получили девять человек, в их числе начальник управления хозяйственно-сервисной деятельности Ирина Боброва, профессор кафедры фундаментальной медицины и общей патологии медицинского факультета Института медицины и экспериментальной биологии Нина Бугеро, заместитель начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации управления обслуживания и ремонта зданий и сооружений Виктор Евсеев, начальник гаража управления хозяйственно-сервисной деятельности Евдокия Евсеева, администратор кампусной службы управления хозяйственно-сервисной деятельности Елена Малышева, доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования Института образования и социальных наук Елена Петраш, доцент кафедры управления Института права, экономики и управления Лариса Стрикунова, заместитель начальника управления обслуживания и ремонта зданий и сооружений – начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации Сергей Трофимов, доцент кафедры физики Института физико-математических наук и информационных технологий Михаил Яников.

За значительный вклад в развитие сферы образования и добросовестный труд благодарность Министерства науки и высшего образования РФ объявлена доценту отделения информационно-коммуникационных технологий образовательного департамента Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Сергею Лехину.

Благодарность ректора Псковского государственного университета за добросовестный труд и образцовое исполнение должностных обязанностей объявлена старшему преподавателю кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного факультета русской филологии и иностранных языков Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Софье Дмитриевой, доценту кафедры математики и теории игр Института физико-математических наук и информационных технологий Вере Концевой, директору научно-образовательного центра олимпиадного движения СЗФО управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся Светлане Косачевой, доценту кафедры отечественной и всеобщей истории исторического факультета Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Татьяне Филипповой.