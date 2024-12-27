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Итоги года подвела главный врач Псковского перинатального центра в программе «Анамнез». Главное

Итоги года подвела главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

– В 2024 году в перинатальном центре на свет появилось 3 045 малышей. В 2023-м их было 2 995. Среди новорожденных 53 двойни.

– Чаще всего псковские малыши рождаются в июле, августе и сентябре.

– Повторные роды составляют 60 %.

– 16-го ребёнка родила женщина в стенах Псковского перинатального центра в этом году.

– Возраст самой молодой мамы в этом году – 14 лет, самой возрастной – 52 года.

Увеличился возраст первородящих женщин. Теперь рожают в 26–27 лет. Тенденция намечается к тому, что все больше женщин становятся мамами в возрасте 35+.

– 50 % родов в Псковском перинатальном центре являются партнёрскими.

– Врачи отмечают увеличение возраста женщин, впервые вступающих в половую связь. Более 60 % псковичек начинают половую жизнь после 23 лет.

– 200 жизней малышей спасено благодаря программе «Мама, я жду тебя!»

– Особое внимание уделяется репродуктивному здоровью. Диспансеризация по этому направлению доступна каждому, стоит прийти в женскую консультацию и заявить о желании обследоваться.

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