Спасены 200 жизней: 16% псковичек отказались от аборта после консультации по программе «Мама, я жду тебя!»

16:30, 27 декабря 2024, ПАИ

О первых результатах программы профилактики искусственного прерывания беременности, повышения рождаемости и сохранения репродуктивного здоровья женщин «Мама, я жду тебя!» рассказала главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Одно из направлений программы – повышение квалификации для медработников, психологов, регистраторов – всех, кто соприкасается с женщинами в период репродуктивного выбора и в течение беременности.

«Речь о материалах по социально-психологическим аспектам профилактики абортов. В их разработке участвовали сотрудники ПсковГУ. Повышение квалификации прошли уже 200 специалистов по Псковской области. Есть и первые плоды – эффективное консультирование женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора. 16% женщин приняли решение всё же не делать аборт. Так удалось спасти 200 жизней. Речь о том, что искусственное прерывание беременности никогда не проходит бесследно ни для психологического, ни для физического здоровья женщины», – отметила Мария Грищук.

Второе направление региональной программы – подарки для будущих мам, которые приходят к врачу, чтобы встать на учёт по беременности. В первый подарок входит наряд для малыша и методическое пособие «Я скоро стану мамой» с полезной информацией о беременности и послеродовом периоде.

«Программа «Мама, я жду тебя!» стартовала летом, и с этого момента выдано 1 500 таких подарков», – уточнила Мария Грищук.