50% родов в Псковском перинатальном центре являются партнёрскими
50% родов в Псковском перинатальном центре являются партнёрскими, сообщила главврач медучреждения Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мы эту тенденцию поддерживаем. Это важный момент в жизни семьи, поэтому в рамках «Школы материнства» мы проводим занятия с психологом и медиками для обоих партнёров, чтобы отцы знали, как они могут помочь, когда лучше не мешать, что можно подсказать», – рассказала Мария Грищук.
Как правило, партнёрские роды проходят при участии отцов малышей и матерей рожениц. «От них требуется только предварительное медицинское обследование», – уточнила главврач.
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