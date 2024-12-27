50% родов в Псковском перинатальном центре являются партнёрскими

15:38, 27 декабря 2024, ПАИ

50% родов в Псковском перинатальном центре являются партнёрскими, сообщила главврач медучреждения Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы эту тенденцию поддерживаем. Это важный момент в жизни семьи, поэтому в рамках «Школы материнства» мы проводим занятия с психологом и медиками для обоих партнёров, чтобы отцы знали, как они могут помочь, когда лучше не мешать, что можно подсказать», – рассказала Мария Грищук.

Как правило, партнёрские роды проходят при участии отцов малышей и матерей рожениц. «От них требуется только предварительное медицинское обследование», – уточнила главврач.