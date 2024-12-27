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Псковички предпочитают откладывать первый интимный опыт на более поздний срок

Псковички предпочитают откладывать на более поздний срок первый интимный опыт, констатировала главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«В этом году в программу диспансеризации включены и женщины репродуктивного возраста от 18 до 49 лет. Это позволяет выявить группы риски, спланировать будущее деторождение. В Псковском перинатальном центре диспансеризация женщин репродуктивного возраста проводится с октября, и к этому моменту её прошли 3 460 женщин. Портрет репродуктивного здоровья псковичек предварительно такой: девушки до 23 лет в 60% случаев не живут половой жизнью», – рассказала Мария Грищук.

Хотя еще в 2019 году возраст первой половой связи у девушек приходился на 16-17 лет. «Сейчас всё смещается на пять лет вперёд», – отметила врач.

Ещё один вывод, к которому пришли специалисты по итогам предварительного анализа результатов диспансеризации: репродуктивное здоровье женщин, работающих в офисе, как правило, хуже, чем у тех, кто работает в цеху, на производстве. «Например, у женщин из офисов чаще встречается миома матки. И виной этому – малоподвижный образ жизни», – пояснила Мария Грищук.

К тому же женщины на госслужбе и на руководящих постах предпочитают становиться матерями позже остальных.

«Чтобы пройти диспансеризацию, достаточно прийти в женскую консультацию. В тот же момент у вас возьмут все анализы и назначат визит к врачу, который расскажет о результатах. Анализы сдаются для обнаружения инфекций, передающихся половым путём, плюс скрининг на злокачественные изменения шейки матки, скрининг на воспалительные изменения репродуктивного тракта. Мы расширили обследование и добавил для организованных коллективов ещё и УЗИ органов малого таза», – уточнила Мария Грищук.

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