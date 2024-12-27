16-го ребёнка родила женщина в стенах Псковского перинатального центра в этом году

14:26, 27 декабря 2024, ПАИ

16-го ребёнка родила женщина в стенах Псковского перинатального центра в этом году, рассказала главврач медучреждения Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я восхищаюсь такими женщинами. Это очень большой труд для матери – выносить и воспитать 16 детей. Такие люди достойны восхищения и уважения», – отметила Мария Грищук.

Главврач также рассказала, что в перинатальном центре действует комиссия по отбору женщин, участвующих в программе ЭКО. «Это необходимо для их сопровождения от начала до завершения беременности. Потому что беременность после ЭКО – беременность высокой группы риска. В этом году благодаря ЭКО на свет появилось больше 300 малышей – около 10% от всех новорожденных этого года», – уточнила Мария Грищук.

Первых детей псковички, как правило, рожают в 26–27 лет. «Есть тенденция к увеличению возраста, то есть к отсроченному материнству. Самая возрастная мама в Псковском перинатальном центре родила в 52 года. Это на моей практике, но был и случай, когда женщина в Пскове родила в 57 лет. Оба этих случая – результат ЭКО, оба – повторные роды», – рассказала Мария Грищук.

Самой юной мамой Пскова стала девушка 14 лет.