Фонд инвестиционного развития Псковской области смог расширить свои полномочия – Екатерина Ершова

17:10, 27 декабря 2024, ПАИ

Благодаря поддержке правительства Псковской области в этом году Фонд инвестиционного развития смог расширить свои полномочия, тем самым увеличить окно возможностей для инвестора. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщила гендиректор организации Екатерина Ершова. Видео в своём Telegram-канале опубликовал глава региона.

«10 миллиардов – это инвестиции, которые вложены в регион, почти 270 рабочих мест создано. Сейчас на сопровождении тоже ряд проектов находится на общую сумму 33 миллиарда рублей – это почти половина областного бюджета», – отметил Михаил Ведерников.

Он также поинтересовался, как сейчас себя чувствуют псковские инвесторы.

«Благодаря поддержке правительства Псковской области за текущей год Фонд инвестиционного развития смог расширить свои полномочия, тем самым увеличить окно возможностей для инвестора», – подчеркнула Екатерина Ершова.

Она заметила, что это также касается не только деятельности Фонда инвестиционного развития, но и регионального фонда развития промышленности, функции которого возложены на инвестфонд.

Также Екатерина Ершова уточнила, что девять из десяти вопросов, с которыми приходит инвестор, касаются земли.

«Поэтому в этом году правительство Псковской области приняло решение, что в экономический оборот будут вовлекаться не только земельные участки, которые предоставляются инвестору в аренду без торгов, но и также участки, которые находятся в частной собственности. Если на текущий момент инвестор обращается к нам с вопросом, что у него есть земельный участок, но документы территориального планирования накладывают ограничения по реализации проекта, то как раз статус инвестора заключения инвестиционного соглашения позволяет начать работу в отношении этого вопроса для того, чтобы инвестор смог провести локализацию своего проекта именно на той территории, которую он считает наиболее выгодной», – отметила Екатерина Ершова.

Ранее Екатерина Ершова подвела инвеститоги года в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Подробнее смотрите здесь.